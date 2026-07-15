اختتام أعمال ورشة العمل التخصصية حول المسؤولية الطبية في ‏القانون السوري.

منظمات سورية تطلق مبادرة “لأجلها” في مدينة إيسن غربي ألمانيا.. بهدف دعم المرأة السورية
السياحة تطلق برنامج “نرتقي من الأساس” في اللاذقية لتأهيل فنادق فئتي النجمة والنجمتين
بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
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وجبة العيد.. تقليد شعبي يتوارثه أهالي قرية خنيز في ريف الرقة
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