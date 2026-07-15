محطات الوقود في القنيطرة تعود إلى نشاطها بعد انتهاء معاناة الانتظار
اختتام أعمال ورشة العمل التخصصية حول المسؤولية الطبية في القانون السوري.
رفد استطاعة التوليد 25 ميغاواط بعد أعمال صيانة في محطة سد كديران بالرقة
افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
اتفاقية تعاون لاستكمال مشروع التحول الرقمي لعلاج الأورام في مشفى البيروني الجامعي بدمشق
حملة شفاء 4 تجري عمليات جراحية قلبية نوعية في المشفى الوطني بحماة
تروي 2500 هكتار.. بدء ترميم قناة ري الجبين – الشيخ حديد في سهل الغاب بحماة
إنجاز نحو 80 بالمئة من أعمال تأهيله.. قسم الإسعاف بمشفى داريا الوطني قريباً بالخدمة
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