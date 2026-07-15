اتفاقية تعاون لاستكمال مشروع التحول الرقمي لعلاج ‏الأورام في مشفى البيروني الجامعي بدمشق

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي والجامعة ‏الافتراضية السورية، بالتعاون مع شركة‎ ITLAND ‎المتخصصة في مجال البرمجيات، اتفاقية تعاون لتنفيذ ‏واستكمال مشروع التحول الرقمي لأتمتة إجراءات علاج ‏الأورام في المشفى، وذلك في مقر الجامعة بدمشق، ‏بهدف تطوير الخدمات الطبية والإدارية والارتقاء بجودة ‏الرعاية المقدمة لمرضى السرطان‎.‎

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال التحول الرقمي لخدمات ‏الأورام، من خلال تنفيذ منظومة لإدارة العلاج الكيماوي ‏والجراحي، وتطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص ‏بالمرضى والأطباء، وتوحيد الملف الطبي الإلكتروني ‏لمرضى الأورام، وإنشاء وحدة تشغيل تقنية مستدامة، بما ‏يضمن استمرارية تشغيل المنظومة ونقل الخبرات إلى ‏الكوادر الفنية‎.‎

وأكد رئيس الجامعة الافتراضية السورية عبادة التامر في ‏تصريح لمراسلة سانا، أن الاتفاقية تمثل استكمالاً ‏للمراحل السابقة من مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه ‏الجامعة في مشفى البيروني، مشيراً إلى أنها ستسهم في ‏تحسين تجربة العلاج والتعافي لمرضى السرطان، ‏وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية من خلال بناء منظومة ‏رقمية متكاملة‎.‎

تطوير الخدمات الرقمية

من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة العامة لمشفى ‏البيروني الجامعي رضوان أحمد أن الاتفاقية تشكل خطوة ‏مهمة في تطوير الخدمات الرقمية بالمشفى على ‏المستويين الطبي والإداري، لافتاً إلى أن المشفى أنجز ‏خلال الفترة الماضية أتمتة العديد من الأقسام الطبية ‏والإدارية، وأن المرحلة الجديدة ستدعم سرعة تقديم ‏الخدمات للمرضى وتوفر بيانات دقيقة تسهم في تطوير ‏العمل والبحث العلمي‎.‎

وأشار أحمد إلى أن مشفى البيروني، باعتباره المرجع ‏الأول للعلاج الشعاعي في سوريا، قدم خلال العام ‏الماضي نحو 140 ألف جلسة معالجة شعاعية مجانية، ما ‏يستدعي تطوير المنظومة الرقمية بما يواكب حجم ‏الخدمات المقدمة‎.‎

بدوره، بين المدير العام لشركة‎ ITLAND ‎جمال حسين ‏أن الاتفاقية تستكمل المرحلة الأولى من المشروع، التي ‏شملت أتمتة مكتب القبول والعلاج الشعاعي، موضحاً أن ‏المرحلة الجديدة ستتضمن أتمتة العلاج الكيماوي ‏والجراحي، مشيراً إلى أن النظام يضم حالياً أكثر من 35 ‏ألف ملف للمرضى، فيما تجاوز عدد المواعيد المجدولة ‌‏50 ألف موعد، إلى جانب تطبيق إلكتروني يتيح ‏التواصل المباشر بين المرضى والأطباء، بما يسهم في ‏تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام‎.‎

وافتتحت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة ‏الدولية للطاقة الذرية (‏IAEA‏) ‏وبالتنسيق مع وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، منظومة ‏العلاج الموضعي ‏الإشعاعي (‏Brachytherapy‏) ‏المخصّصة لتدمير الخلايا السرطانية وتقليص الأورام، ‏في ‏مشفى البيروني بمجمع المواساة الطبي في دمشق، في ‏خطوة تهدف إلى تطوير خدمات ‏العلاج الإشعاعي ‏لمرضى السرطان وتعزيز دعم القطاع الصحي والبحث ‏العلمي.‏

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