اتفاقية تعاون لاستكمال مشروع التحول الرقمي لعلاج ‏الأورام في مشفى البيروني الجامعي بدمشق

دمشق-سانا
وقعت الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي والجامعة الافتراضية السورية، بالتعاون مع شركة ITLAND المتخصصة في مجال البرمجيات، اتفاقية تعاون لتنفيذ واستكمال مشروع التحول الرقمي لأتمتة إجراءات علاج الأورام في المشفى، وذلك في مقر الجامعة بدمشق، بهدف تطوير الخدمات الطبية والإدارية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة لمرضى السرطان.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال التحول الرقمي لخدمات الأورام، من خلال تنفيذ منظومة لإدارة العلاج الكيماوي والجراحي، وتطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمرضى والأطباء، وتوحيد الملف الطبي الإلكتروني لمرضى الأورام، وإنشاء وحدة تشغيل تقنية مستدامة، بما يضمن استمرارية تشغيل المنظومة ونقل الخبرات إلى الكوادر الفنية.
وأكد رئيس الجامعة الافتراضية السورية عبادة التامر في تصريح لمراسلة سانا، أن الاتفاقية تمثل استكمالاً للمراحل السابقة من مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الجامعة في مشفى البيروني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحسين تجربة العلاج والتعافي لمرضى السرطان، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة.
تطوير الخدمات الرقمية
من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي رضوان أحمد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الرقمية بالمشفى على المستويين الطبي والإداري، لافتاً إلى أن المشفى أنجز خلال الفترة الماضية أتمتة العديد من الأقسام الطبية والإدارية، وأن المرحلة الجديدة ستدعم سرعة تقديم الخدمات للمرضى وتوفر بيانات دقيقة تسهم في تطوير العمل والبحث العلمي.
وأشار أحمد إلى أن مشفى البيروني، باعتباره المرجع الأول للعلاج الشعاعي في سوريا، قدم خلال العام الماضي نحو 140 ألف جلسة معالجة شعاعية مجانية، ما يستدعي تطوير المنظومة الرقمية بما يواكب حجم الخدمات المقدمة.
بدوره، بين المدير العام لشركة ITLAND جمال حسين أن الاتفاقية تستكمل المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت أتمتة مكتب القبول والعلاج الشعاعي، موضحاً أن المرحلة الجديدة ستتضمن أتمتة العلاج الكيماوي والجراحي، مشيراً إلى أن النظام يضم حالياً أكثر من 35 ألف ملف للمرضى، فيما تجاوز عدد المواعيد المجدولة 50 ألف موعد، إلى جانب تطبيق إلكتروني يتيح التواصل المباشر بين المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام.
وافتتحت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي (Brachytherapy) المخصّصة لتدمير الخلايا السرطانية وتقليص الأورام، في مشفى البيروني بمجمع المواساة الطبي في دمشق، في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان وتعزيز دعم القطاع الصحي والبحث العلمي.