وزير السياحة يفتتح مول “سكي لاند” على طريق مطار دمشق الدولي بعد إعادة تأهيله

دمشق-سانا‏

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‏افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم الأربعاء، مول “سكي لاند” على طريق ‏مطار ‏دمشق الدولي في ريف دمشق، بعد إعادة تأهيله إثر سنوات من التوقف نتيجة ‏الحرب، ‏ليعود كمجمع تجاري وترفيهي متكامل يضم مطاعم ومحال تجارية لماركات ‏محلية ‏وعالمية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة بينها صالة للتزلج على الجليد. ‏

ويمتد المول على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع، ويتألف من طابقين مفتوحين، ‌‏ويوفر في مرحلته الأولى نحو 400 فرصة عمل، مع توقعات بزيادة عددها خلال ‌‏المراحل المقبلة وفق القائمين عليه. ‏

تحويل الدمار إلى فرصة للتنمية

وأكد الوزير الصالحاني، في تصريح لمراسلة سانا، أن افتتاح المشروع يجسد قدرة ‏السوريين ‏على تحويل آثار الحرب إلى مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن المول تعرض ‏خلال سنوات ‏الحرب للتدمير والنهب، قبل أن يعاد تأهيله ليعود بحلة عصرية تلبي ‏تطلعات الزوار.‏

وأوضح أن إعادة افتتاح المشروع تعكس إصرار السوريين على مواصلة البناء، بجهود ‌‏الكفاءات الوطنية من مهندسين وعمال ومستثمرين وغيرهم.‏

وجهة للتسوق والترفيه

من جانبه، أوضح نائب المدير العام للمول زياد شماع أن “سكي لاند” يمثل جزءاً من ‌‏ذاكرة السوريين، ويعود اليوم ليكون وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، مستفيداً ‏من ‏موقعه الاستراتيجي على طريق مطار دمشق الدولي، ضمن منطقة تضم عدداً من ‌‏المنشآت السياحية والخدمية. ‏

وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بتنوع مرافق المول وما يوفره من خيارات ‏تجمع بين ‏التسوق والترفيه، منوهين بمستوى التنظيم والخدمات، وتوافر مرافق متكاملة ‏تشمل سوبر ‏ماركت، وصيدلية ومحال للألبسة والمفروشات والأقمشة والأدوات المنزلية والرياضية، ‏صالة تزلج وأخرى للسينما بتقنيات حديثة وغيرها من المرافق بما يلبي احتياجات الأسرة ‏في مكان واحد.‏

ويأتي افتتاح “سكي لاند” ضمن سلسلة مشاريع سياحية وتجارية تشهدها سوريا، بعد ‌‏افتتاح فندق “الدالية القديمة” في دمشق القديمة خلال آذار الماضي، في إطار دعم ‏مشاريع ‏الضيافة وإعادة تنشيط القطاع السياحي.