وزير السياحة يفتتح مول “سكي لاند” على طريق مطار دمشق الدولي بعد إعادة تأهيله

دمشق-سانا
افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم الأربعاء، مول “سكي لاند” على طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق، بعد إعادة تأهيله إثر سنوات من التوقف نتيجة الحرب، ليعود كمجمع تجاري وترفيهي متكامل يضم مطاعم ومحال تجارية لماركات محلية وعالمية، إلى جانب مرافق ترفيهية متنوعة بينها صالة للتزلج على الجليد.
ويمتد المول على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع، ويتألف من طابقين مفتوحين، ويوفر في مرحلته الأولى نحو 400 فرصة عمل، مع توقعات بزيادة عددها خلال المراحل المقبلة وفق القائمين عليه.
تحويل الدمار إلى فرصة للتنمية
وأكد الوزير الصالحاني، في تصريح لمراسلة سانا، أن افتتاح المشروع يجسد قدرة السوريين على تحويل آثار الحرب إلى مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن المول تعرض خلال سنوات الحرب للتدمير والنهب، قبل أن يعاد تأهيله ليعود بحلة عصرية تلبي تطلعات الزوار.
وأوضح أن إعادة افتتاح المشروع تعكس إصرار السوريين على مواصلة البناء، بجهود الكفاءات الوطنية من مهندسين وعمال ومستثمرين وغيرهم.
وجهة للتسوق والترفيه
من جانبه، أوضح نائب المدير العام للمول زياد شماع أن “سكي لاند” يمثل جزءاً من ذاكرة السوريين، ويعود اليوم ليكون وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي على طريق مطار دمشق الدولي، ضمن منطقة تضم عدداً من المنشآت السياحية والخدمية.
وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بتنوع مرافق المول وما يوفره من خيارات تجمع بين التسوق والترفيه، منوهين بمستوى التنظيم والخدمات، وتوافر مرافق متكاملة تشمل سوبر ماركت، وصيدلية ومحال للألبسة والمفروشات والأقمشة والأدوات المنزلية والرياضية، صالة تزلج وأخرى للسينما بتقنيات حديثة وغيرها من المرافق بما يلبي احتياجات الأسرة في مكان واحد.
ويأتي افتتاح “سكي لاند” ضمن سلسلة مشاريع سياحية وتجارية تشهدها سوريا، بعد افتتاح فندق “الدالية القديمة” في دمشق القديمة خلال آذار الماضي، في إطار دعم مشاريع الضيافة وإعادة تنشيط القطاع السياحي.