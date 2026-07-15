صحة إدلب تطلق مشروعاً وطنياً للتعاقد مع الكوادر الطبية والمفصولين تعسفياً

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الصحة في محافظة إدلب بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية في المحافظة، مشروعاً وطنياً لإعادة التعاقد مع الموظفين والكوادر الصحية الذين فُصلوا تعسفياً من قِبل النظام البائد لدعمهم الثورة السورية، بهدف ترميم القطاع الطبي والاستفادة من كفاءاتهم.

وذكرت مديرية إعلام إدلب في قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن محاور خطة الاستجابة والتعاقد تتضمن استقطاب المفصولين وتضم الدفعة الأولى قرابة 1000 موظف متضرر، واستراتيجية الدمج وتشمل استيعاب أكثر من 7000 عامل من المراكز المقطوع عنها الدعم، والقدرة الاستيعابية التي تتمثل في استقبال نحو 100 موظف يومياً لضمان سرعة توقيع العقود.

وأشارت المديرية إلى أن النتائج المباشرة على المنظومة الطبية تتمثل في سد العجز من خلال رفد المشافي بالنقص الحاد في الكوادر الطبية والإدارية، وإنقاذ المنشآت بإعادة تفعيل المراكز الطبية المغلقة جراء توقف التمويل الدولي، والارتقاء بالخدمات عبر تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع مظلتها لتشمل جميع المواطنين.

ونوهت مديرية الإعلام بأن مديرية صحة إدلب تجدد التزامها بالخطة الزمنية المعلنة لاستكمال الإجراءات واستثمار الكفاءات الوطنية لرفع جاهزية القطاع الصحي في المحافظة.

يذكر أن وزارة الصحة أعادت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية الآلاف من العاملين المفصولين تعسفياً إلى الخدمة في عدة قطاعات ومحافظات، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن خطط حكومية مستمرة لمعالجة ملفات المفصولين.