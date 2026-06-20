لاجئون سوريون يتحدثون لـ سانا عن تحديات اللجوء وأمنيات العودة إلى الوطن

رغم الصعوبات.. المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص يسعى لرفد القطاع الصناعي بالعمالة المؤهلة
عودة مخفر كنسبا في منطقة الحفة باللاذقية لتعزيز الأمن والاستقرار
اجتماع تشاوري بين منبر منظمات المجتمع المدني السوري ومركز أبحاث المتوسط في جامعة إسطنبول
جولة رقابية لمدير المشافي الخاصة في وزارة الصحة على أحد المشافي الخاصة بدمشق
انطلاق حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” المجتمعية في ريف دمشق لدعم جهود إعادة تأهيل البلدة
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