إدارة مكافحة المخدرات تضبط 25 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب

دمشق-سانا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات بكمية 25 مليون حبة كبتاغون وتوقيف كامل الخلية المتورطة المؤلفة من 7 أشخاص مع متزعمهم ضمن شبكة تهريب دولية.

وأوضح معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى في تصريح للصحفيين، أنه من خلال أعمال المتابعة والتحري، تمكنت الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب تقدر بـ 25 مليون حبة كبتاغون معبأة بطريقة احترافية داخل أوان فخارية.

وأكد موسى أنه تم تفكيك الشبكة المتورطة واعتقال سبعة أشخاص من أفراد الخلية، وضبط الكمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على مدار الساعة لمكافحة آفة المخدرات الخطيرة على المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 14 من الشهر الجاري، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن بعد رصد استخدام المهربين مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بعد في محاولة للالتفاف على إجراءات المراقبة الحدودية.