إدارة مكافحة المخدرات تضبط 25 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب

دمشق-سانا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات بكمية 25 مليون حبة كبتاغون وتوقيف كامل الخلية المتورطة المؤلفة من 7 أشخاص مع متزعمهم ضمن شبكة تهريب دولية.

DSC07621 إدارة مكافحة المخدرات تضبط 25 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب

وأوضح معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى في تصريح للصحفيين، أنه من خلال أعمال المتابعة والتحري، تمكنت الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب تقدر بـ 25 مليون حبة كبتاغون معبأة بطريقة احترافية داخل أوان فخارية.

وأكد موسى أنه تم تفكيك الشبكة المتورطة واعتقال سبعة أشخاص من أفراد الخلية، وضبط الكمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على مدار الساعة لمكافحة آفة المخدرات الخطيرة على المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 14 من الشهر الجاري، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن بعد رصد استخدام المهربين مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بعد في محاولة للالتفاف على إجراءات المراقبة الحدودية.

DSC07635 إدارة مكافحة المخدرات تضبط 25 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب
محافظ ريف دمشق يتفقد سير الانتخابات في مركزي دوما وحرستا بريف دمشق
قوى الأمن الداخلي تضبط أسلحة وذخائر في حي الأشرفية بمدينة حلب كان يستخدمها تنظيم قسد
معمل مزج الزيوت في حمص يرفع إنتاجه ويواصل تطوير خطوطه لدعم السوق المحلية
التنمية الإدارية تصدر لائحة بأسماء المفصولين تعسفياً من وزارة النقل وتدعوهم للعودة
العدل تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للقضاة والمحامين الذي اضطروا لمغادرة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى