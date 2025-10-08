أهلي حلب يتفوق على أمية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرض ملعب إدلب البلدي

وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
أجواء أسواق مدينة حلب في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك
جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدنيلإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
إصلاح 90% من الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء الحرائق في بلدة كسب بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى