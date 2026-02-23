آذان المغرب في جامع التوحيد بحي العزيزية في مدينة حلب

اختتام بطولة “حوران المحبة” لكرة القدم في محافظة درعا وسط أجواء رياضية حماسية
المؤتمر الصحفي الكامل للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة
مشاهد من أجواء معرض دمشق الدولي للكتاب
شكل الدولة السورية محاضرة في الجامعة العربية الخاصة بحماة
جهود مستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض من أحياء حمص
