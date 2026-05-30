الشؤون الاجتماعية بإدلب تطلق حملة لإغاثة متضرري ‏الفرات في دير ‏الزور

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة ‏إدلب اليوم السبت، ‏حملة إغاثية بعنوان “فزعتنا لأهل ‏الدير”، لدعم ‏الأسر المتضررة جراء ‏ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات في محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية.

ودعت المديرية في بيان لها اليوم السبت، الأهالي ‏والجهات الإنسانية ‏والمنظمات العاملة في الشمال ‏السوري إلى التكاتف ‏والمساهمة في الحملة، ‏وتقديم ‏المساعدات للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر على ‏المتضررين‎.

وأكدت مديرة الشؤون بالمحافظة أحلام الرشيد في ‏تصريح لمراسل سانا، أن ‏الحملة تأتي استجابة إنسانية ‏عاجلة لأهالي دير ‏الزور، وكنوع من رد ‏الجميل لهم، ‏لافتةً إلى مشاركة المجتمع المحلي بمن فيهم الأطفال ‏ومنظمات ‏المجتمع المدني بتقديم ‏المساعدات، مؤكدة ‏الاستمرار بحملات دعم مماثلة ‏للمتضررين في دير الزور والمناطق الشرقية كافةً‎.

من جانبه، أكد مدير منظمة الحياة في إدلب ساري بيطار ‏في تصريح مماثل، ‏استعداد المنظمة للتعاون الكامل مع ‏المديرية في ‏تنفيذ وإنجاح الحملة، مشيراً ‏إلى أن الحملة ‏هي مبادرة شعبية من أهالي المحافظة لأهالي دير الزور ‌‏والرقة، لسد جزء بسيط ‏من الدين لهم، على مواقفهم مع ‏أهالي إدلب أثناء ‏كوارث الزلزال والقصف، مبيناً أن ‏فريق المنظمة الميداني سيعمل على ‏تقييم ‏الاحتياجات، ‏وتوزيع المساعدات على الأسر الأشد تضرراً، لأن حجم ‌‏الأضرار فاق قدرة الأهالي لوحدهم‎.

وتأتي حملة “فزعتنا لأهل الدير”، في إطار جهود التكافل ‏المجتمعي بين ‏المحافظات السورية كافة، لدعم ‏المتضررين نتيجة ارتفاع منسوب مياه ‏نهر ‏الفرات مؤخراً‎.