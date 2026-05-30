الشؤون الاجتماعية بإدلب تطلق حملة لإغاثة متضرري ‏الفرات في دير ‏الزور

إدلب-سانا
أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب اليوم السبت، حملة إغاثية بعنوان “فزعتنا لأهل الدير”، لدعم الأسر المتضررة جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية.
ودعت المديرية في بيان لها اليوم السبت، الأهالي والجهات الإنسانية والمنظمات العاملة في الشمال السوري إلى التكاتف والمساهمة في الحملة، وتقديم المساعدات للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر على المتضررين.
وأكدت مديرة الشؤون بالمحافظة أحلام الرشيد في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي استجابة إنسانية عاجلة لأهالي دير الزور، وكنوع من رد الجميل لهم، لافتةً إلى مشاركة المجتمع المحلي بمن فيهم الأطفال ومنظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدات، مؤكدة الاستمرار بحملات دعم مماثلة للمتضررين في دير الزور والمناطق الشرقية كافةً.
من جانبه، أكد مدير منظمة الحياة في إدلب ساري بيطار في تصريح مماثل، استعداد المنظمة للتعاون الكامل مع المديرية في تنفيذ وإنجاح الحملة، مشيراً إلى أن الحملة هي مبادرة شعبية من أهالي المحافظة لأهالي دير الزور والرقة، لسد جزء بسيط من الدين لهم، على مواقفهم مع أهالي إدلب أثناء كوارث الزلزال والقصف، مبيناً أن فريق المنظمة الميداني سيعمل على تقييم الاحتياجات، وتوزيع المساعدات على الأسر الأشد تضرراً، لأن حجم الأضرار فاق قدرة الأهالي لوحدهم.
وتأتي حملة “فزعتنا لأهل الدير”، في إطار جهود التكافل المجتمعي بين المحافظات السورية كافة، لدعم المتضررين نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً.