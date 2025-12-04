وزارة الثقافة السورية تطلق برنامجاً ثقافياً واسعاً لإحياء الذكرى الأولى للتحرير

دمشق- سانا

تكريماً لتضحيات شهداء الثورة السورية واحتفاءً بالنصر والذكرى الأولى للتحرير، أعدت وزارة الثقافة برنامجاً شاملاً ، يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات على مستوى جميع المحافظات السورية، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي وربط المجتمع بتاريخ نضاله وصموده.

750 فعالية متنوعة على مستوى المحافظات

وأكد زهير البري، منسق الفعاليات والأنشطة في وزارة الثقافة، في تصريح خاص لـ سانا، أن الوزارة عملت منذ أكثر من شهر على إعداد برنامج ثقافي واسع يشمل أكثر من 750 فعالية تغطي جميع المحافظات، موضحاً أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تقديم تكريم روحي لتضحيات الشهداء الذين أسهموا في تحقيق النصر الكبير.

تنوع الفعاليات لتلبية تطلعات جميع شرائح المجتمع

وبيّن البري أن الفعاليات تتنوع بين أمسيات شعرية وندوات أدبية وعروض سينمائية ومسرحية، إلى جانب عروض الأوركسترا الوطنية، وأعرب عن حرص الوزارة على أن تعكس الأنشطة حضوراً متوازناً يشمل مختلف الفئات، مسهمة بذلك في تعزيز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي.

اهتمام خاص بالأطفال وتعزيز الهوية الوطنية

ويخصص البرنامج جناحاً للأطفال داخل مدينة المعارض، إلى جانب فعاليات في المراكز الثقافية المختلفة، بهدف غرس الهوية الوطنية والثقافية في وعي الجيل الجديد وربطهم بمعاني الانتصار والتحرير.

دعم رئاسي وتعاون مؤسسي مستمر

وأوضح البري أن هذه الجهود تأتي بتوجيه من رئاسة الجمهورية العربية السورية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، مؤكداً أن الثقافة السورية تمثل التنوع والتعدد، وركيزة أساسية لبناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين.

وتأتي هذه الاحتفالات لتؤكد أن الفن والمسرح والأدب ليست وسيلة للترفيه فقط، بل أدوات فعّالة لتعميق الوعي المجتمعي بالهوية الوطنية وربط الشباب بتاريخ نضال الوطن، إضافة إلى إبراز تضحيات الشهداء وصبر أمهاتهم في مواجهة سنوات الحرب والدمار.