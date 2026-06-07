مشاهد من حضور الرئيس أحمد الشرع لإطلاق فعاليات موسم طرطوس السياحي 2026

وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث لـ سانا عن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة
النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي
مشاهد لهطول الأمطار الغزيرة في مدينة السلام بالقنيطرة صباح اليوم
نقص مستلزمات التدفئة والمواد الأساسية يزيد من معاناة الأهالي في مخيمات خربة الجوز بريف إدلب
“سؤال وجواب” برنامج في مساجد القنيطرة لرفع الوعي بأحكام الصيام خلال شهر رمضان
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