مشاهد من حضور الرئيس أحمد الشرع لإطلاق فعاليات موسم طرطوس السياحي 2026

سانا ترصد آراء عشاق كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 قبل أيام قليلة من الانطلاق
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“دمشق عروس الشام” في ثقافي المزة.. لوحات تشكيلية تحتفي ببهاء المدينة وتراثها
إقبال على التسجيل بالدورات الصيفية في نادي محافظة دمشق الرياضي
“تحدي زيرو كربون” نموذج لإلهام الشباب نحو بيئة أنظف في حمص
استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
من التشجير إلى إعادة التدوير.. هيئة الطيران المدني تحتفل بيوم البيئة العالمي بمطار دمشق الدولي
إطلاق دفعة جديدة من سد الأبرش لري المزروعات في سهل عكار بطرطوس
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