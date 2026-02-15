افتتاح مدرسة الشهيدة وفاء إدريس في ريف حمص الجنوبي بعد تأهيلها

قوى الأمن الداخلي تستقبل أهالي حي الأشرفية في حلب بالورود أثناء عودتهم للحي
تصفيات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في محافظة دمشق
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 19 من تشرين الثاني 2025
فرن عمورة في طرطوس.. أكثر من 250 عاماً من العمل وخبزٌ يحاكي ذوق الأجداد
مديرية الرياضة والشباب في طرطوس تنظم مهرجان “التحرير الأول”
