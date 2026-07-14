توظيف الذكاء الاصطناعي لتعليم العربية ضمن دورة تدريبية بحمص ‏

حمص-سانا ‏

أطلقت مديرية التربية والتعليم في حمص دورة تدريبية بعنوان “تمكين ‏أساليب تعليم اللغة العربية للطلاب العائدين من خلال الذكاء الاصطناعي”، ‏بمشاركة 25 متدرباً من موجهي ومدرسي اللغة العربية ومعلمي الصفوف في ‏مدارس المحافظة، وذلك في مركز التدريب على الحاسوب.‏

وتستمر الدورة التي انطلقت أمس ستة أيام، وتتضمن محاور تدريبية ‏حول تنمية مهارات القراءة والكتابة الإبداعية، والتحدث والاستماع، وتوظيف ‏الألعاب التعليمية في تعليم القواعد والأساليب، إلى جانب المفردات التراثية ‏والقصائد البسيطة والحِكم، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الرقمية في استخدام ‏أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.‏

وفي تصريحات لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أوضحت المحاضرة ورئيسة ‏شعبة التوجيه الاختصاصي في المديرية، الدكتورة سلوى عباس، أن الدورة ‏تهدف إلى تمكين الطلاب السوريين العائدين من الدول الأخرى بعد سنوات ‏من اللجوء، من اكتساب اللغة العربية بأساليب تقنية تفاعلية محببة، تعتمد ‏على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإشراف المعلمين وبالتعاون مع أولياء ‏الأمور.‏

وأشارت عباس إلى أنه سيتم في ختام الدورة إنتاج أفلام تعليمية قصيرة ‏ومقاطع فيديو، وعروض تفاعلية تُوظَّف في العملية التعليمية، عبر الوسائل ‏والمنصات التي تتيحها مديرية التربية والتعليم.‏

من جانبها، أكدت كل من مديرة مدرسة “أم البنين”، عزة الأمين، والمعلمة ‏وصال معلوف، أن الدورة تسهم في تعريف المعلمين بتطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي، لتعزيز اندماج الطلاب العائدين من عدة دول إلى وطنهم الأم ‏في البيئة التعليمية بأساليب حديثة وجاذبة.‏