وكالة TiKA التركية تقدم 100 سماعة طبية لأطفال من ذوي الإعاقة السمعية

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في زيارته الأولى لجمهورية تركيا
تسجيل الطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في دائرة الامتحانات بمدينة حلب
أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
وفد من اتحاد الكتاب العرب يزور الشاعر مصطفى عكرمة بدمشق لإعادة عضويته وتكريم عطائه
أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة جبل سمعان يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى