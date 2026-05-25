معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه

حلب-سانا

يشهد منفذ الراعي الحدودي مع تركيا بريف حلب الشرقي حركة دخول متزايدة للسوريين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية، تهدف إلى تسهيل عبور المسافرين والمركبات، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين.

IMG 2273 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه

وأوضح رئيس قسم شؤون المسافرين في منفذ الراعي سامي المشاعل في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن إدارة المنفذ استكملت تجهيز الكوادر اللازمة لاستقبال القادمين خلال فترة العيد، مؤكداً أن العمل سيستمر طيلة أيام عيد الأضحى دون توقف أو إغلاق للمنفذ، بما يضمن انسيابية حركة العبور، وتقديم الخدمات للمسافرين.

وأشار المشاعل، إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيعاب جميع القادمين، وتسهيل إجراءات دخولهم، في ظل ازدياد أعداد الوافدين من مختلف الدول لقضاء العيد بين ذويهم وأسرهم داخل سوريا.

بدوره، أعرب المواطن بسام الفارس عن سعادته بالعودة إلى البلاد بعد غياب استمر نحو 12 عاماً، معتبراً أن ما لمسه من أسلوب تعامل راقٍ وإجراءات ميسرة يعكس أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل للبلاد.

من جهته، أشار المستثمر ورجل الأعمال سطوف العلي، صاحب شركة الهادي لاستيراد وتصدير الجرارات، إلى أن إجراءات العبور كانت ميسرة وسلسة، منوها بالخدمات المقدمة في المنفذ والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة القادمين، بما في ذلك الإعفاء من بعض الرسوم المطبقة على المركبات.

وتتواصل في منفذ الراعي الحدودي مع تركيا عمليات استقبال وتنظيم حركة القادمين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد العائلات والأفراد الوافدين إلى البلاد، لقضاء العيد وزيارة الأقارب بعد سنوات من الغياب بالنسبة لبعضهم.

DJI 0038 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه
DJI 0040 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه
IMG 2256 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه
IMG 2263 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه
IMG 2305 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه
IMG 2320 معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه

قطر تدين التفجير الإرهابي في مدينة منبج وتؤكد تضامنها مع سوريا لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد
الزراعات المحمية في جبلة.. دعامة أساسية لتأمين المنتجات الزراعية على مدار العام
محاضرة علمية بالمركز الثقافي بطرطوس في اليوم العالمي للأدوية السريرية في طب الأسنان
افتتاح ملعب مدينة تسيل الرياضي المعشب في ريف درعا تحت رعاية مديرية الرياضة والشباب
عشر سيارات رقابة تموينية جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى