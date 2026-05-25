معبر الراعي: استمرار العمل طيلة أيام عيد الأضحى مع تزايد حركة القادمين إليه

حلب-سانا

يشهد منفذ الراعي الحدودي مع تركيا بريف حلب الشرقي حركة دخول متزايدة للسوريين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية، تهدف إلى تسهيل عبور المسافرين والمركبات، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين.

وأوضح رئيس قسم شؤون المسافرين في منفذ الراعي سامي المشاعل في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن إدارة المنفذ استكملت تجهيز الكوادر اللازمة لاستقبال القادمين خلال فترة العيد، مؤكداً أن العمل سيستمر طيلة أيام عيد الأضحى دون توقف أو إغلاق للمنفذ، بما يضمن انسيابية حركة العبور، وتقديم الخدمات للمسافرين.

وأشار المشاعل، إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيعاب جميع القادمين، وتسهيل إجراءات دخولهم، في ظل ازدياد أعداد الوافدين من مختلف الدول لقضاء العيد بين ذويهم وأسرهم داخل سوريا.

بدوره، أعرب المواطن بسام الفارس عن سعادته بالعودة إلى البلاد بعد غياب استمر نحو 12 عاماً، معتبراً أن ما لمسه من أسلوب تعامل راقٍ وإجراءات ميسرة يعكس أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل للبلاد.

من جهته، أشار المستثمر ورجل الأعمال سطوف العلي، صاحب شركة الهادي لاستيراد وتصدير الجرارات، إلى أن إجراءات العبور كانت ميسرة وسلسة، منوها بالخدمات المقدمة في المنفذ والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة القادمين، بما في ذلك الإعفاء من بعض الرسوم المطبقة على المركبات.

وتتواصل في منفذ الراعي الحدودي مع تركيا عمليات استقبال وتنظيم حركة القادمين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد العائلات والأفراد الوافدين إلى البلاد، لقضاء العيد وزيارة الأقارب بعد سنوات من الغياب بالنسبة لبعضهم.