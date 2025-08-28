الهلال الأحمر يشارك في معرض دمشق الدولي بخدمات إسعافية وتوعوية

ريف دمشق-سانا

في إطار التزامه الإنساني والمجتمعي، يشارك الهلال الأحمر العربي السوري في فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، مؤكداً حضوره الدائم وسعيه لتعزيز التواصل والتوعية من خلال خدمات متنوعة واستجابة طبية متكاملة.

وفي تصريح لـ سانا بين المنسق الميداني بوحدة التواصل والإعلام في المركز الرئيسي للهلال الأحمر محمد سعيد، أن هذه المشاركة تعكس التزام المنظمة بواجبها الإنساني تجاه المجتمع في كل مكان وزمان. وتضمنت مشاركة الهلال الأحمر هذا العام بتخصيص سيارتي إسعاف داخل مدينة المعارض، إلى جانب أربعة مسعفين جوالين مزودين بسكوترات للتنقل السريع، ما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ صحي.

كما خصصت المنظمة مساحة تفاعلية موجهة للأطفال واليافعين والبالغين، تتضمن أنشطة توعوية حول مخلفات الحرب والألغام، إضافة إلى تدريبات مبسطة على الإسعاف الأولي ضمن برنامج “مسعف صغير في كل بيت”، بهدف نشر ثقافة الإسعاف بين مختلف شرائح المجتمع.

وشدد سعيد على أهمية التواجد في الفعاليات الكبرى كمعرض دمشق الدولي، لما توفره من فرص للتواصل مع الجهات المشاركة، وتعزيز قدرات الهلال الأحمر في خدمة المجتمع، من خلال الجاهزية الطبية، والإسعاف السريع، والتدريب المجتمعي، والتوعية الصحية.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي انطلقت أمس وتستمر حتى الـ 5 من أيلول القادم.