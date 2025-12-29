وزير التنمية الإدارية ورئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يبحثان الهيكلية التنظيمية للهيئة

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يحقق وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويعزز الترابط والتكامل بين إداراتها ومديرياتها، والجهات المرتبطة بها، ضمن هيكل تنظيمي يتناسب ورؤية الهيئة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، جرى استعراض ومناقشة المهام المنوطة بالإدارات والمديريات المرتبطة بالهيئة، وآليات تحديد أدوارها التشغيلية والرقابية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتنسيق العمل الداخلي، حيث أكد الجانبان ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال الطيران المدني، بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

وبين الحصري، دور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية، وفي متابعة تشغيل المطارات وخدماتها، ولا سيما في مجالات الملاحة الجوية والربط الجوي وإدارة سلامة الطيران، بما ينسجم مع أهدافها ورؤيتها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق بين وزارة التنمية الإدارية، والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وصولاً إلى هيكل تنظيمي متكامل، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة العمل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.