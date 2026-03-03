بلدية تادف في ريف حلب تواصل تنفيذ مشاريع خدمية لتنظيم المدينة وتحسين الواقع الخدمي

تأخر العودة إلى ريف دمشق ظروف وعوائق في شهادات المهجرين
متظاهرون في دمشق ينددون بالعدوان الإسرائيلي الأخير ويؤكدون وحدة الشعب السوري
مدارس سوريا تفتح أبوابها لـ 4 ملايين طالب وطالبة في أول عام دراسي بعد التحرير
إقبال متزايد للأهالي على سوق البزورية الأثري في دمشق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
مقتطفات من كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في مؤتمر الحوار الوطني السوري
