كتائب الهندسة بالجيش تواصل إزالة ألغام ومخلفات حربية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية

عرض تراثي في دمشق للتعريف بالعادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر رمضان المبارك
خيمة حماة الرمضانية تبحث قضايا خدمية وتنموية تهم المواطنين
افتتاح مدرستين في قلعة المضيق بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل
استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
إدارة المنطقة الشمالية في إدلب تقيم مأدبة إفطار وحفل تكريم لأسر الشهداء
