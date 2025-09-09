افتتاح مهرجان “ربيع حماة”، بحضور وزير الإعلام وشخصيات رسمية وشعبية.
الحبتور: لا نبحث عن مشاريع استثمارية مؤقتة بل نريد استمرارية وفائدة حقيقية للشعب السوري
أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة، حرب صامتة تفتك بالأرواح
الرئيس الشرع يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دير الزور إحداث مديرية للتنمية الإدارية في المحافظة
انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق
اجتماع مسؤولين سوريين برئاسة وزير الخارجية مع وفد روسي رفيع المستوى
لجنة انتخابات مجلس الشعب تناقش مع اللجنة الفرعية آليات اختيار المرشحين عن القنيطرة
