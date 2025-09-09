افتتاح مهرجان “ربيع حماة”، بحضور وزير الإعلام وشخصيات رسمية وشعبية.

محاضرة دينية للداعية الأردني الشيخ علاء جابر في مسجد شعيب بمدينة إدلب
فرق دائرة الرقابة الدوائية في محافظة إدلب تطلع على أقسام مصنع نور الشام للصناعات الدوائية
أجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في دمر بدمشق
ورشة بناء وإصلاح المؤسسات.. طموحات ورغبة في التغيير
حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها المجانية للمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات
