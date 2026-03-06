“حوارات شباب” فعالية في حماة لتعريف المشاركين بتراث المدينة وتعزيز هويتهم المحلية

فرق الهندسة في وزارة الدفاع تبدأ إزالة الألغام في منطقة القلمون الشرقي
خروج الأهالي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الإنساني
خطة تربوية شاملة لدعم العملية التعليمية في المحافظات الشرقية
الجالية السورية والعربية في مالمو بالسويد تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
شهادة أحد أهالي قرية الصفا بريف الحسكة بعد اقتحام تنظيم قسد للقرية
