رحلة دعوية وثقافية إلى مسجد التوحيد الأثري في ريف حماة

حماة-سانا

وصلت إلى مسجد التوحيد الأثري في بلدة قلعة المضيق بريف حماة اليوم، رحلة دعوية قادمة من محافظة حمص، شارك بها 105 أشخاص، عاشوا خلالها أجواءً إيمانية مميزة اتسمت بالروحانية.

وأوضح مدير منطقة الغاب فايز لطوف في تصريح لمراسل سانا، أن الرحلة تأتي في إطار النشاطات الدعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني ونشر العلم الشرعي بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من المسؤولية في ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة.

يذكر أن مسجد التوحيد في قلعة المضيق أحد المساجد التي قامت مديرية الأوقاف بحماة مؤخراً بإعادة ترميمه، بعد تعرضه لأضرار جراء قصف النظام البائد، ويعد من المساجد الأثرية المهمة في المنطقة ويعود تاريخه لأكثر من 400 عام، ما أضفى على الرحلة بعداً ثقافياً، حيث اطلع المشاركون على تاريخ المسجد وعمارته الفريدة.