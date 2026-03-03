للمرة الأولى بعد التحرير.. سوريا تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفرITB

“عدسة وبندقية” و”فك حصار حلب” ندوتان حواريتان ضمن فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية
بدء أعمال إزالة الأنقاض من ملعب مدينة دوما البلدي في ريف دمشق
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في منزل بحي هرابش في دير الزور
معرض دمشق الدولي للكتاب.. بوابة الباحثين إلى المراجع المتخصصة
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى