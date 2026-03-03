للمرة الأولى بعد التحرير.. سوريا تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفرITB
مشاهد من المهرجان الدعوي “رمضان.. إيمان يجمعنا” الذي نظمته مديرية أوقاف الرقة
إجراءات فنية جديدة في سد ميدانكي بريف حلب لضبط منسوب المياه واستثمارها
من خيمة النزوح إلى متجر بين الأنقاض.. رجل يؤمن قوت عائلته فوق ركام معرة النعمان بريف إدلب
تراجع حالات الإصابة باللشمانيا في الرقة بفضل خطط الاستجابة المبكرة وحملات التوعية
وجبات إفطار لعابري الطريق في مدينة الباب بريف حلب تجسّد معنى التكافل
عودة أكثر من 10 آلاف مواطن سوري عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق منذ يوم أمس
كهرباء حمص تنجز أعمال تأهيل وتركيب مركزي تحويل كهربائيين في حيَي الخالدية والبياضة
