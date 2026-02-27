إفطار جماعي في مدينة دوما بريف دمشق لنحو 800 صائم

افتتاح مكتب قانوني في سجن دمشق المركزي لتطوير المنظومة القضائية وتوسيع نطاق خدماتها
نقابة الفنانين التشكيليين تشارك في حملة “فداء لحماة” المجتمعية
واقع القطاع الصحي في حلب والأضرار التي طالت المنشآت الطبية
وفد من محافظة حمص يزور تدمر لمتابعة الواقع الخدمي في المدينة
حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” بريف دمشق تجمع مليونين و800 ألف دولار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى