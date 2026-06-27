انطلاق مشروع همّة لدمج ذوي الإعاقة بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت جمعية “تكاتف شبابي” مشروعاً تحت عنوان “همّة” لدمج ذوي الإعاقة، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويتمثل المشروع بصالة تقدم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة يقدمها عدد من ذوي الإعاقة، يساعدهم في ذلك عدد من الموظفين الأصحاء، وذلك في حديقة المعلمين بحي القصور بمدينة دير الزور.

وأوضح مدير مشروع همّة نادر الحسين لمراسل سانا، أن المشروع المقدم من المفوضية السامية قد حصلت عليه جمعية “تكاتف شبابي” لدعم ذوي الإعاقة الذين خضعوا لتدريبات سابقة عن طريق الجمعية، بهدف دمجهم مع المجتمع.

وأكد فادي العشّاري، وهو من ذوي الإعاقة المشاركين بالمشروع، أنهم قادرون على تخطي الصعوبات، وأنه افتتح طاولة للمشروبات الساخنة تساعده في ذلك زوجته، مشيراً إلى أن الإعاقة ليست حاجزاً يمنع المرء من نفع المجتمع دون أن ينتظر المعاق من الآخرين مساعدتهم.

من جانبه، فقد أفاد الشيف عبد الله الشيخ أنه جاء ليقدم المساعدة والخبرة التي لديه لدعم ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع.

بينما أفاد محمود العمّاش وهو مصاب بقيلة سحائية نخاعية شوكية خلقية أنه انضم للمشروع بعد التدريبات التي خضع لها، حيث يقوم بتسجيل الطلبات وتقديمها للزبائن، وأنه يشعر براحة تامة، وأنه بعمله هذا سيكون قدوة للآخرين.

وشهدت محافظة دير الزور العديد من الفعاليات لدعم ذوي الإعاقة، بما يسهم بدمجهم في المجتمع، من بينها الاجتماع الذي نظمته اللجنة البارالمبية الرياضية الفرعية بدير الزور، لبحث واقع رياضة ذوي الإعاقة بالمحافظة، إضافة لإقامة مجموعة من النشاطات الرياضية لذوي الإعاقة في الصالة الرياضية بدير الزور.