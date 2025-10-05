انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة إزرع لتأمين انتخابات مجلس الشعب

كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية.. نافذة ثقافية تعرّف بتنوع تراث المحافظات السورية
توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان
خيام فوق أنقاض المنازل.. واقع قرية الزرزور في ريف إدلب الجنوبي
جولة ميدانية بمرفأ اللاذقية لتفقد تفريغ الباخرة الخامسة المحمّلة بـ 15 ألف طن من القمح
جولة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري على أماكن إقامة الحجاج السوريين في صعيد عرفات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى