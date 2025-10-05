انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة إزرع لتأمين انتخابات مجلس الشعب
ماذا يتمنى أهالي اللاذقية من أعضاء مجلس الشعب الجديد؟
من التحدي إلى الأثر.. تيد إكس شارع الدبلان يطلق صالونه الأول في حمص
مطالب أصحاب الفعاليات التجارية من مجلس الشعب
عدد من أهالي دير الزور يتحدثون عن مطالبهم من مجلس الشعب
“كرمس المحبة” فعالية في اللاذقية لعرض مواهب ومشاريع ذوي الإعاقة
الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الشعب كما يراها أهالي القنيطرة
لقاء تشاوري في تركيا مع القيادات الشبابية في الجالية السورية لإشراكهم بقضايا بناء الوطن
