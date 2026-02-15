اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة حول التعافي والتنمية

مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين
مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية
“المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا
اختتام فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية
وفد أممي يزور معرة النعمان بريف إدلب ويطلع على سير العمل في المشاريع الممولة
انطلاق مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا” في طرطوس القديمة بمشاركة نحو 40 شركة
مشفى حلب الجامعي يضع جهاز تصوير طبقي محوري بالخدمة لتعزيز قدراته التشخيصية
مسؤول في وزارة الثقافة القطرية يتحدث لـ سانا حول المعرض:”نسخة استثنائية والحضور فاق التوقعات
