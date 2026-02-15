اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة حول التعافي والتنمية

استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
تل رفعت تنهض بأيدي أهلها عائلة تعود إلى الزراعة بعد سنوات الألم والتهجير
لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية
توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان
شعراء مسابقة مثايل القطرية يحييون أمسيةً نبطية في معرض دمشق الدولي للكتاب
