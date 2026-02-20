إفطار خيري للمكفوفين في حلب بمناسبة شهر رمضان المبارك

افتتاح مسجدين في منطقة الحولة بريف حمص مع حلول شهر رمضان المبارك
انطلاق فعاليات مسير درب التحرير في إدلب بعرض للطيران الشراعي احتفالاً بذكرى التحرير
السورية للطيران: حركة الملاحة مستمرة في مطار حلب الدولي
وزير الإعلام من داخل حي الأشرفية: العملية الأمنية في حلب جاءت استجابة لمطالب المجتمع المحلي
فعالية شعبية في ساحة الأمويين تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى