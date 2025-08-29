حضور فاعل لوزارة النقل في معرض دمشق الدولي

المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول ورشة عمل لبحث ملف الإسكان في محافظة حماة
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي.. إقبال ملحوظ على شراء الحلويات مع انخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية
تكريم نحو 506 حافظين ومجازين في حلب ضمن مشروعي الماهر بالقرآن والمقارئ القرآنية
مهجّرو كرناز بريف حماة يغادرون مخيمات الشمال عائدين إلى ديارهم
بمشاركة وزير الزراعة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ أكساد تناقش تحديات المرحلة المقبلة
