مديرية التنمية الإدارية في حلب تنظّم مسابقة لتعيين مهندسين بالمراكز الخدمية في مجلس المحافظة

الاطلاع على واقع المراكز الصحية في منطقة طفس بريف درعا لرفع مستوى الخدمات الصحية
افتتاح روضة أطفال ضمن مشروع “حلم الطفولة” في قرية تل التوت بريف السلمية
حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
جناح المكتبة الوطنية السورية في معرض دمشق الدولي للكتاب
محافظ درعا لـ سانا: أهل السويداء هم أهلنا وعزوتنا
