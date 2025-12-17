حفل لتكريم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن نشاطات متنوعة في المركز الثقافي بالقنيطرة
مشروع لتركيب أعمدة إنارة مزودة بألواح الطاقة الشمسية في عدد من الأحياء المتضررة بدير الزور
دمار البنية التحتية في الريف الشرقي لحلب استطلاع يكشف أزمة المياه وغياب الخدمات
منافسات اللاذقية لمصارعة الأذرع خطوة نحو تمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية
تصريح وزير الطوارئ حول مشاركة سوريا بمنتدى الإنذار المبكر والتأهب للكوارث المنعقد في القاهرة
إنارة شجرة الميلاد في حي المدينة بحماة
جوقة الفرح الوسطى تحيي أمسية ميلادية في كنيسة سيدة دمشق احتفالًا بأعياد الميلاد
من منغ إلى حريتان في ريف حلب الشمالي استطلاع رأي يرصد احتياجات الأهالي الأساسية
