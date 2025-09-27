محافظ إدلب يختتم حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب

كلمة وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
وزارة الإعلام تعقد جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين في دمشق بمشاركة إعلاميين بارزين
الانتهاء من صيانة البنية التحتية ضمن مشروع إعادة تأهيل طريق باب توما – القشلة
عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في مدينة حلب بعد تحريرها
سماء جسر الشغور تتزين بالورود.. مروحيات الجيش العربي السوري تشارك الأهالي احتفالاتهم بذكرى تحرير المدينة
