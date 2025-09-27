محافظ إدلب يختتم حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة
وفاء لدماء الشهداء.. بماذا تبرع وزير الطوارئ دعماً لحملة الوفاء لإدلب؟
قيمة التبرعات في حملة “الوفاء لإدلب” تتجاوز كل التوقعات
خنساء إدلب تتبرع لحملة الوفاء لإدلب.. ماذا قالت لمراسل سانا؟
كلمة لوزير الصحة خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب.
حملة الوفاء لإدلب تفتح أبواب التغيير
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
