جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول “استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية”

IMG 7409 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"

إدلب-سانا
  
نظمت كلية طب الأسنان في جامعة إدلب اليوم السبت، ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية”، شارك فيها أكثر من 20 طالباً من طلبة السنة الخامسة، بهدف صقل مهاراتهم السريرية قبل دخولهم سوق العمل والمرحلة المهنية.

IMG 7437 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"

وتضمنت الورشة التي أقيمت في مخابر الكلية جانبين متكاملين، نظري تناول أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة عالمياً في تشخيص وعلاج أمراض لب السن، وعملي مكثف أتاح للطلاب فرصة التعامل المباشر مع الأجهزة الحديثة وتطبيق المهارات السريرية تحت إشراف مختصين من الكلية.


وركز التدريب العملي على استخدام المحددات الذروية الرقمية “Apex Locator” في تحديد طول القناة الجذرية بدقة، وأجهزة الروتري والمبارد المعالجة حرارياً، بالإضافة إلى تقنيات تفعيل الإرواء بالألتراسونيك، بما يعزز جاهزية الطلاب ومواكبتهم للتطورات الحديثة في طب الأسنان.

IMG 7443 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"

كما تضمن برنامج الورشة محاور تناولت تطبيقات الأشعة الرقمية في التخطيط العلاجي، واستعراض أحدث تقنيات الحشو والتنظير، بالإضافة إلى تقديم عروض عملية حول استخدام “الروتري” وأجهزة الألتراسونيك في إزالة أنسجة اللب وتنظيف القنوات.


وأوضح الدكتور وائل طعان مدرس في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب لمراسل سانا، أن الورشة استهدفت طلاب السنة الأخيرة الذين هم في مرحلة التخرج، لتعريفهم بأساسيات المعالجة اللبية الناجحة باستخداماتها المختلفة الحديثة، وركزت على نقل الطالب من الجانب النظري إلى التطبيق المباشر على أجهزة تحاكي الواقع السريري، مشيراً إلى أن الفعالية تمت بالتنسيق بين رئاسة الجامعة وشركة “أوجين”.

IMG 7402 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"

ولفت الطالب يوسف المحمد إلى أن الورشة أتاحت الفرصة لتدريب المشاركين على الأجهزة الحديثة لأول مرة، وتحت إشراف مباشر من قبل الأطباء.


ويأتي تنظيم الورشة في سياق خطة كلية طب الأسنان بجامعة إدلب لتقريب الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والمتطلبات العملية، ومواكبة التطورات العالمية في طب الأسنان الرقمي، ودعم الطلاب والخريجين الجدد.

IMG 7404 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"
IMG 7426 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"
IMG 7434 جامعة إدلب تنظم ورشة عمل حول "استخدام التقنيات الحديثة في المعالجات اللبية"
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