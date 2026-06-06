زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق

اللاذقية-سانا



نفذت مديرية زراعة اللاذقية اليوم السبت بالتعاون مع جمعيتي “أثرنا سوريا” ومحمية الفرنلق حملة توعوية بأهمية النظافة وحماية الغابات.

وتضمنت الحملة توزيع بروشورات توعوية على زوار الغابات والسياح، للتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة الحراجية، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على البيئة.





وبين رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس إبراهيم أحمد لـ سانا، أن الحملة تأتي بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على الغابات ومسؤولية الجميع تجاهها، وعدم إشعال النيران إلا في الأماكن المحددة لذلك، فضلاً عن القيام بحملة نظافة لكامل المحمية.

من جهتها أشارت نائبة رئيس مجلس الإدارة لجمعية “أثرنا سوريا” آلاء حاج محمود، إلى أنه تم خلال الحملة تنظيف المحمية وتوزيع منشورات حول أهمية النظافة، ولاسيما أن محمية الفرنلق تعتبر منطقة سياحية في محافظة اللاذقية.







بدوره نوه مدير إعلام مديرية الزراعة عدنان أوسي بأهمية الغابات التي تعتبر المتنفس الرئيسي للمحافظة بشكل عام، والوحيد بالنسبة للريف الشمالي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ عليها، نظراً لمكانتها الطبيعية والتراثية، ما يجعلها مقصداً سياحياً لجميع الراغبين بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة.



وتتربع غابات الفرنلق في محافظة اللاذقية كمحمية طبيعية غنية بالتنوع، لتشكل رئة خضراء نابضة بالحياة، ونموذجاً للسياحة البيئية والتنمية المستدامة، ما جعلها وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة.