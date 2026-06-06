زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق

20260606 143256 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق

اللاذقية-سانا
 
نفذت مديرية زراعة اللاذقية اليوم السبت بالتعاون مع جمعيتي “أثرنا سوريا” ومحمية الفرنلق حملة توعوية بأهمية النظافة وحماية الغابات.

20260606 140142 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق

وتضمنت الحملة توزيع بروشورات توعوية على زوار الغابات والسياح، للتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة الحراجية، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على البيئة.


وبين رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة المهندس إبراهيم أحمد لـ سانا، أن الحملة تأتي بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على الغابات ومسؤولية الجميع تجاهها، وعدم إشعال النيران إلا في الأماكن المحددة لذلك، فضلاً عن القيام بحملة نظافة لكامل المحمية.

20260606 140222 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق

من جهتها أشارت نائبة رئيس مجلس الإدارة لجمعية “أثرنا سوريا” آلاء حاج محمود، إلى أنه تم خلال الحملة تنظيف المحمية وتوزيع منشورات حول أهمية النظافة، ولاسيما أن محمية الفرنلق تعتبر منطقة سياحية في محافظة اللاذقية.


  
بدوره نوه مدير إعلام مديرية الزراعة عدنان أوسي بأهمية الغابات التي تعتبر المتنفس الرئيسي للمحافظة بشكل عام، والوحيد بالنسبة للريف الشمالي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ عليها، نظراً لمكانتها الطبيعية والتراثية، ما يجعلها مقصداً سياحياً لجميع الراغبين بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة.
 
وتتربع غابات الفرنلق في محافظة اللاذقية كمحمية طبيعية غنية بالتنوع، لتشكل رئة خضراء نابضة بالحياة، ونموذجاً للسياحة البيئية والتنمية المستدامة، ما جعلها وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة.

20260606 140520 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
20260606 140649 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
20260606 140939 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
20260606 141037 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
20260606 141413 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
DJI 0634 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
DJI 0638 زراعة اللاذقية تنفذ حملة نظافة في غابات الفرنلق
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