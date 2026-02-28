إيصال الكهرباء إلى ضاحية الربيع باللاذقية يُحسن الواقع الخدمي للأهالي

احتفالات أهالي رأس العين شمال الحسكة بذكرى تحرير سوريا
وصول عشرات العائلات من مخيم أبو خشب الواقع تحت سيطرة قسد إلى مدينة دير الزور
دفعة جديدة من أجهزة غسيل الكلى تحسّن واقع رعاية المرضى في الرقة
دور نشر لبنانية تقدّم مكتبة متكاملة من الأدب والثقافة والسياسة والقانون في معرض دمشق للكتاب
مؤتمر صحفي لوزارة الاقتصاد والصناعة خاص بإطلاق مسلسل “عرض وطلب”
