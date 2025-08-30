الهيئة العامة للكتاب تطلق هويتها الثقافية الجديدة في معرض دمشق الدولي

فعالية شعبية في زملكا بريف دمشق إحياء لذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.
نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان يبحث مع تجار وصناعيي حلب تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المحلية
أداء صلاة عيد الفطر عند مدخل مخيم اليرموك بدمشق
المدينة الرياضية في داريا بريف دمشق.. شاهد على الدمار الممنهج للنظام البائد
مشفى درعا الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى مع تزويده بـ 5 أجهزة غسيل كلى جديدة
