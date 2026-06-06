إطلاق مشروع أبيات هيلز بريف دمشق.. ألفا وحدة سكنية بمعايير حديثة وخدمات متكاملة

ريف دمشق-سانا

بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، أطلقت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، اليوم السبت، مشروع “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا (E3) بريف دمشق، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع.

ويشكّل مشروع “أبيات هيلز” أحد المشاريع العمرانية والاستثمارية النوعية، وتصل مساحة هذا المشروع إلى نحو 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية تعتمد معايير حديثة في التخطيط والخدمات، ‏بخطة إنجاز تمتد لأربع ‏سنوات، وذلك بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية ضمن مخطط عمراني حديث ومستدام.

أبيات هيلز.. تطوير بيئات عمرانية

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق في تصريح صحفي، أن إطلاق مشروع “أبيات هيلز” يشكل خطوة تنفيذية فعلية نحو تطوير بيئات عمرانية حديثة تقوم على شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير عبد الرزاق أن “أبيات هيلز” يعد من المشاريع السكنية المتكاملة المزودة بجميع الخدمات الأساسية، لافتاً إلى اعتماد رؤية عمرانية مستدامة تراعي المعايير البيئية الحديثة، بما يعزز جودة الحياة ويخلق بيئة سكنية صحية ومتوازنة.

وبين الوزير عبد الرزاق أن الوزارة تعمل على دفع عدد من المشاريع الموقعة حديثاً نحو مراحل التنفيذ خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في دعم قطاع الإسكان وتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

مشروع سكني متكامل الخدمات

وأوضح المدير العام لشركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري محمد سلّوم، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع انطلق فعلياً منذ أكثر من شهرين، عبر فتح الطرقات وتجهيز البنى التحتية بعد استكمال الدراسات الفنية المعمارية، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على 302 ألف متر مربع بنسبة بناء لا تتجاوز 30 بالمئة، بينما ستخصص المساحات المتبقية للحدائق والمسطحات الخضراء، ليكون تجمعاً سكنياً مستداماً يركز على جودة الحياة.

وبيّن سلّوم أن المشروع يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق المؤلفة من غرفتين وصالة حتى خمس غرف وصالة، إضافة إلى تاون هاوس وفلل متصلة ومنفصلة، مع تشطيبات كاملة تتيح السكن مباشرة دون تكاليف إضافية، معتبراً أن الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم على تقديم الأرض من قبل الدولة، مقابل تنفيذ وتطوير البنية الفوقية من قبل الشركة.

نقلة نوعية

وبين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن مشروع “أبيات هيلز” يمثل نقلة نوعية في نماذج الشراكة التي تعتمدها المؤسسة، لكونه يجمع بين تطوير عمراني مستدام وتخطيط يخصص الحيز الأكبر للمساحات الخضراء، بما يعزز جودة السكن في التجمعات الجديدة، مشيراً إلى أن المؤسسة أنجزت الإطار التخطيطي والمعماري الكامل للموقع، وبدأت الأعمال التنفيذية مباشرة لضمان انطلاقة سريعة ومنظمة للمشروع.

وكشف الدبل أن النموذج المعتمد في المشروع يتيح تنويعاً واسعاً في أنماط السكن، ويلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، ويعتمد آلية واضحة في الشراكة، تقوم على تقديم الأرض من قبل الدولة مقابل تنفيذ وتطوير البنية التحتية من قبل الشركة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الخدمات في التجمع السكني.

ووفق الدبل، يشكل المشروع خطوة عملية في توسيع المعروض السكني ودعم خطط الدولة في تطوير الضواحي الحديثة، مع التزام المؤسسة بمتابعة التنفيذ وفق برنامج زمني دقيق.

ويتميز مشروع “أبيات هيلز” بموقعه الاستراتيجي ضمن الامتداد الغربي لمدينة دمشق باتجاه يعفور، وعلى مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً من ساحة الأمويين، مع ارتباط مباشر بشبكة الطرق والمحاور الإقليمية، ما يعزز سهولة الوصول إليه ويرفع من جاذبيته السكنية والاستثمارية.