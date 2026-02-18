أهالي القنيطرة: تحسن في تنظيم الدور وسرعة إنجاز المعاملات في مديرية الأحوال المدنية

مشفى إزرع الوطني بريف درعا يواصل تقديم خدماته للمرضى رغم نقص التجهيزات
لقاء يجمع الحب مع المسؤولية محافظ ريف دمشق يحتضن أطفال المحافظة في يومهم العالمي
“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق
وزير الإعلام من داخل حي الأشرفية: العملية الأمنية في حلب جاءت استجابة لمطالب المجتمع المحلي
فعاليات معرض دمشق الدولي في يومه الرابع تستقطب الزوار بأعداد كبيرة
