ورشة عمل في المشفى الوطني الجامعي بدمشق حول ‏”جراحة ‌‏الأورام النسائية”

دمشق-سانا‏



ركزت ورشة عمل “جراحة الأورام النسائية” التي نظمتها ‏وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، في المشفى ‏الوطني ‏الجامعي بدمشق، على أحدث التقنيات والتجهيزات ‏المستخدمة في ‏الجراحة النسائية، وسبل إجراء العمليات بأعلى ‏درجات الأمان، ‏وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية ‏لأمراض النساء والتوليد‎ ‌‎(FAGOS)‎، والتجمع الأوروبي ‏السوري لأمراض النساء‎ ‌‎.(SEGOC) ‎

وتتناول الورشة التي تستمر لمدة يومين بمشاركة نحو 100 ‏طبيب، ‏ونخبة من الأساتذة والأطباء من سوريا وخارجها، ‏محاور عدة ‏تشمل حالات سرطان المبيض المعقدة، والتخطيط ‏الجراحي ‏لسرطان عنق الرحم، والكتل الملحقية الحدية، واتخاذ ‏القرار بين ‏الجراحة المفتوحة والجراحة التنظيرية‎.‎

عمليات جراحية بتقنية الفيديو

وأوضح رئيس التجمع الأوروبي السوري لأورام النساء ‌‏واختصاصي الأورام النسائية من لندن الدكتور أحمد صياصنة، ‏في ‏تصريح لـ سانا، أن الورشة تعد الأولى من نوعها بهذا ‏المستوى، ‏حيث يتم عرض فيديو مباشر لعمليات جراحية بتقنية ‏الفيديو، ‏واستعراض كل جديد في هذا المجال بالتعاون مع نخبة ‏من ‏الجراحين السوريين والعرب في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ‏وسوريا‎.‎

نقل أحدث التقنيات إلى سوريا

بدوره، أشار اختصاصي جراحة أورام سرطانات نسائية في ‏مشفى ‏أوكسفورد الدكتور الأردني مؤيد عزام، إلى أن الورشة ‏تهدف ‏لتدريب الأطباء على أحدث التطورات في جراحة الأورام ‏النسائية، ‏ولا سيما استخدام الجراحة التنظيرية والجراحة ‏الروبوتية، ‏والعلاجات الذكية‎ (Immunotherapy) ‎التي ‏تستهدف الخلايا ‏السرطانية بكفاءة أكبر من العلاج الكيميائي ‏التقليدي‎.‎

من جانبه، بين اختصاصي الأورام النسائية في بريطانيا الدكتور ‌‏خالد ساميز، أن الورشة تتضمن محاضرات علمية، وعروضاً ‌‏لعمليات جراحية، وتقنيات حديثة تهدف لتجنب التوسع في ‏استئصال ‏العقد اللمفاوية، والحد من الجراحات الكبيرة، مشيراً ‏إلى أهمية نقل ‏هذه التقنيات إلى سوريا لتمكين الأطباء من ‏الاطلاع على أحدث ‏الممارسات العالمية، والعمل على تأسيس ‏شبكة تعاون طبية عربية ‏أوروبية‎.‎

تعزيز التعاون الطبي

وأكد اختصاصي الجراحة النسائية والتوليد في ألمانيا الدكتور ‌‏حسان بيطار، أن الورشة تشكل فرصة مهمة لنقل المعرفة ‌‏والخبرات العملية، وخاصة للأطباء المقيمين والشباب، لافتاً إلى ‏أن ‏أحدث التقنيات والتجهيزات المستخدمة في الجراحة النسائية، ‏تتجه ‏نحو التركيز على إجراء العمليات بأعلى درجات الأمان ‏وتقديم ‏أفضل الخيارات العلاجية للمريضات، ومشيراً إلى أن ‏معظم ‏التدخلات الجراحية باتت تُجرى حالياً عبر الجراحة ‏التنظيرية، لما ‏توفره من دقة أكبر ومضاعفات أقل وفترة تعافٍ ‏أقصر‎.‎

من جهته، اعتبر اختصاصي جراحة الأورام النسائية والمناظير ‌‏والجراحة الروبوتية في بريطانيا الدكتور الأردني مازن ‏بشتاوي، ‏أن الورشة تعد منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات، ‏ونقل التجارب ‏الحديثة إلى سوريا، وتعزيز التعاون الطبي في ‏تشخيص وعلاج ‏الأورام النسائية، من خلال تطبيقات عملية ‏تشمل نقلاً مباشراً ‏لعمليات جراحية باستخدام المنظار، وتدريبات ‏عملية وجلسات ‏علمية‎.‎

كما أشار المشارك في الورشة اختصاصي توليد وأمراض ‏النساء ‏وجراحتها الدكتور طارق حليمة، إلى أن مشاركة أطباء ‏وخبراء من ‏مختلف أنحاء العالم تشكل فرصة مهمة لتبادل ‏الخبرات والتقنيات ‏الطبية بشكل دوري، للمساهمة في تعزيز ‏المعرفة الطبية والارتقاء ‏بمستوى الخدمات الصحية، ومواكبة ‏التطور المتسارع في المجال ‏الطبي عالمياً‎.‎

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، ناقش ‌‏الشهر الماضي مع رئيس المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات ‏العربية ‏لأطباء النساء والتوليد “فاغوس” الدكتور صلاح شيخة، ‏والوفد ‏المرافق، الاستعدادات للمؤتمر الذي تنظمه “فاغوس”، ‏والتجمع ‏السوري الأوروبي لأورام النساء، برعاية وزارة التعليم ‏العالي، هذا ‏الشهر بدمشق‎.‎

ويعد اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد‎ (FAGOS)‎، ‏هيئة طبية علمية ومهنية تجمع الروابط والجمعيات ‏الوطنية لأطباء ‏النساء والتوليد في الدول العربية، ويهدف لرفع ‏مستوى صحة ‏المرأة العربية، وتطوير كفاءة الأطباء، ومواكبة ‏أحدث المعايير ‏العالمية في هذا التخصص‎.‎