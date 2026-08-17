زراعة درعا تتلف محاصيل مروية بالصرف الصحي وتصادر المضخات لحماية الصحة العامة

درعا-سانا



نفذت مديرية الزراعة في محافظة درعا، اليوم الإثنين، أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي، وصادرت محركات ومضخات مستخدمة في سحب المياه من مجاري الصرف، وذلك بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة.



وشملت الإجراءات مزروعات في منطقة الوادي بحي الضاحية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، بالتوازي مع توجيه الإرشادات للمزارعين حول مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري الخضراوات والفواكه.



وأكد معاون مدير الزراعة في درعا محمد خير أبا زيد في تصريح لـ سانا أن المديرية تتلف المحاصيل المخالفة وتصادر المحركات المستخدمة في سحب مياه الصرف الصحي وفق الأصول القانونية، مبيناً خطورة استخدامها في الري على الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى توعية المزارعين وإنذارهم، واتخاذ عقوبات أشد بحق المخالفين عند تكرارها.

من جانبه، أشار المواطن علاء عقاب من سكان ضاحية درعا إلى أن إزالة المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي تسهم في الحد من المخاطر الصحية، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه المخالفات في كل المناطق.



بدوره، أوضح الصيدلي رأفت علوش أن مركزه يستقبل حالات مرضية من سكان المنطقة، بينها التهابات معوية، داعياً إلى زيادة الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، ولا سيما مع وجود شكاوى من أضرار صحية تطال الأطفال.



يذكر أن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المحاصيل، ولا سيما الخضراوات والفواكه، قد ينقل مسببات مرضية وملوثات إلى المستهلك، ما يستدعي منع استخدامها والرقابة على مصادر مياه الري، بالتوازي مع الإجراءات القانونية والتوعوية التي تنفذها مديرية الزراعة في درعا.



