دخول محولة جديدة إلى الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في دير الزور



دير الزور-سانا



دخلت المحولة الكهربائية الجديدة باستطاعة 125 ميغا فولط أمبير الخدمة، في محطة تحويل التيم ‏بمحافظة دير الزور، بعد استكمال أعمال تركيبها وتجهيزها، بهدف رفع الاستطاعة المتاحة للمحافظة ‏وتحسين ساعات التشغيل.‏



وأكد مدير فرع نقل الكهرباء في المنطقة الشرقية أحمد سلامة في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن تركيب ‏المحولة الثانية باستطاعة 125 ميغا فولط أمبير استغرق نحو أربعة أسابيع من العمل المتواصل، ‏بالتعاون مع ورشات إدارة نقل الكهرباء في دمشق.‏



وأشار سلامة إلى أن المحولة دخلت الخدمة يوم الجمعة الماضي، وحُمّلت بـ 50 ميغا واط، لرفع الاستطاعة ‏المتاحة للمحافظة إلى 115 ميغا واط، ما حسّن الواقع الكهربائي.‏



من جانبه، أوضح مدير محطة توليد التيم عبيدة الكاطع، أن المحولة السابقة باستطاعة 125 ميغا ‏فولط أمبير لم تكن قادرة لأسباب تقنية على تأمين أكثر من 60 إلى 70 ميغا واط، بينما أسهمت ‏المحولة الجديدة في زيادة الاستطاعة المقدمة للمحافظة، ووصول ساعات التشغيل إلى أكثر من 12 ‏ساعة.‏

تركيب المحولة رغم صعوبة الظروف

من جهته، بيّن رئيس دائرة نقل الطاقة في دير الزور أحمد الحسين، أن تركيب المحولة تم بجهود ‏ورشات نقل الطاقة بالتعاون مع ورشات دمشق، رغم صعوبة الظروف وارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح أن الأعمال شملت فك ونقل ثلاث محولات تالفة تزن كل منها نحو 110 أطنان، قبل تركيب ‏المحولة الجديدة، بالإضافة إلى مد كابلات الاستطاعة والتحكم، وتركيب أنظمة الحماية والتجهيزات ‏اللازمة، تلاها إجراء الاختبارات ووضع المحولة بالخدمة.‏



وكانت الشركة السورية للكهرباء أعلنت في 19 من الشهر الفائت وصول المحولة الكهربائية ‌‏230/66 ك.ف إلى محطة تحويل التيم، وباشرت الورشات الفنية أعمال تجهيزها وتركيبها لوضعها ‏في الخدمة وزيادة الاستطاعة المقدمة للمحافظة.‏



