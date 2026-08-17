دخول محولة جديدة إلى الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في دير الزور

دير الزور-سانا
دخلت المحولة الكهربائية الجديدة باستطاعة 125 ميغا فولط أمبير الخدمة، في محطة تحويل التيم بمحافظة دير الزور، بعد استكمال أعمال تركيبها وتجهيزها، بهدف رفع الاستطاعة المتاحة للمحافظة وتحسين ساعات التشغيل.
وأكد مدير فرع نقل الكهرباء في المنطقة الشرقية أحمد سلامة في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن تركيب المحولة الثانية باستطاعة 125 ميغا فولط أمبير استغرق نحو أربعة أسابيع من العمل المتواصل، بالتعاون مع ورشات إدارة نقل الكهرباء في دمشق.
وأشار سلامة إلى أن المحولة دخلت الخدمة يوم الجمعة الماضي، وحُمّلت بـ 50 ميغا واط، لرفع الاستطاعة المتاحة للمحافظة إلى 115 ميغا واط، ما حسّن الواقع الكهربائي.
من جانبه، أوضح مدير محطة توليد التيم عبيدة الكاطع، أن المحولة السابقة باستطاعة 125 ميغا فولط أمبير لم تكن قادرة لأسباب تقنية على تأمين أكثر من 60 إلى 70 ميغا واط، بينما أسهمت المحولة الجديدة في زيادة الاستطاعة المقدمة للمحافظة، ووصول ساعات التشغيل إلى أكثر من 12 ساعة.
تركيب المحولة رغم صعوبة الظروف
من جهته، بيّن رئيس دائرة نقل الطاقة في دير الزور أحمد الحسين، أن تركيب المحولة تم بجهود ورشات نقل الطاقة بالتعاون مع ورشات دمشق، رغم صعوبة الظروف وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن الأعمال شملت فك ونقل ثلاث محولات تالفة تزن كل منها نحو 110 أطنان، قبل تركيب المحولة الجديدة، بالإضافة إلى مد كابلات الاستطاعة والتحكم، وتركيب أنظمة الحماية والتجهيزات اللازمة، تلاها إجراء الاختبارات ووضع المحولة بالخدمة.
وكانت الشركة السورية للكهرباء أعلنت في 19 من الشهر الفائت وصول المحولة الكهربائية 230/66 ك.ف إلى محطة تحويل التيم، وباشرت الورشات الفنية أعمال تجهيزها وتركيبها لوضعها في الخدمة وزيادة الاستطاعة المقدمة للمحافظة.