معاناة يومية لأهالي حلب جراء انقطاع المياه.. وجهود متواصلة لإعادة الخدمة

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الرقة.. مبادرة “اليوم علينا” تقدم خدمات طبية مجانية ومخفضة للأهالي
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