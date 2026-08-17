اكتساب خبرات جديدة في دورة تقييم وتصنيف الحكام السوريين في رياضة المبارزة
من القراءة إلى المسرح والموسيقا.. حلب تختتم فعاليات مهرجان صيف سوريا
وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف بريف القنيطرة
وفد سوريا يشارك في ندوة ثقافية على هامش معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
نحو تدريس أكثر تفاعلاً.. دورة في حمص لتطوير استخدام الوسائل التعليمية في مادة العلوم
مدير عام المؤسسة السورية للمعارض: حضور دولي في معرض دمشق يعزز مكانة سوريا الاقتصادية والثقافية
عم المتوفى محمد غميرة يتحدث لـ سانا حول ملابسات وفاته
عم الفقيد محمد غميرة: نثق بالقضاء وننتظر كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين
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