اكتساب خبرات جديدة في دورة تقييم وتصنيف الحكام السوريين في رياضة المبارزة

أهالي درعا يعبرون عن رأيهم بانتخابات مجلس الشعب
ساحة السبع بحرات تحتضن فرحة أهالي إدلب خلال الاحتفال بذكرى الثورة السورية
تنظيم مسار تراثي في مدينة حمص بعنوان “باب الدريب” ‏ضمن مشروع “مسارات الشمس 2026‎”
الأمن الداخلي في القصير بحمص يضبط شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة
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