بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب


حلب-سانا
 
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب، اليوم الإثنين، أعمال صيانة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو ضمن مناطق الكتلة الثالثة بمدينة حلب، بهدف معالجة المشكلات الخدمية والأضرار الناجمة عن تهالك القساطل القديمة، وتخفيف معاناة المواطنين.
 
وأوضح مسؤول مكتب المتابعة في الكتلة الثالثة بالمحافظة علاء الدين الأزور في تصريح لمراسل سانا، ‏أن العمل جرى بناءً على الشكاوى المتكررة من القاطنين في الحي بخصوص انسداد شبكة الصرف الصحي، وتم الإيعاز إلى قطاع هنانو لإيجاد حلولٍ إسعافية عاجلة، فباشرت الورشات الفنية في الشركة استبدال وصيانة النقاط المتضررة لمنع تسرب المياه.
 
بدوره، بيّن رئيس قطاع هنانو في الشركة عبد الرحمن الخطيب أن الأعمال شملت صيانة القسطل الرئيسي مقابل مبنى البحوث العلمية، واستبدال الجزء المكسور للتخلص من جريان المياه في الشارع، مؤكداً أن الحي بحاجة إلى مشروعٍ متكامل لتركيب مجرى نظامي بقطر أكبر ليلبي الاحتياجات الخدمية بالكامل.
 
من جهته، تطرق مختار حي جبل بدرو خالد الجمعة إلى جوهر المشكلة إذ إن أهالي الحي عانوا خلال الفترة الماضية جراء انسداد الشبكة وجريان المياه في الشوارع وبعض المنازل، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتشكّل المستنقعات، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات.
 
يذكر أن منطقة جبل بدرو تعرضت لقصف عنيف من قبل النظام البائد بصواريخ ثقيلة ما تسبب بدمار كبير في البنية التحتية للمنطقة، وتأتي الأعمال اليوم ضمن جهود الجهات الخدمية في محافظة حلب لتأهيل البنى التحتية وإصلاح الأضرار في مختلف القطاعات والأحياء السكنية، والارتقاء بالواقع الخدمي.


 

IMG 4552 scaled بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب
IMG 4534 scaled بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب
IMG 4536 scaled بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب
IMG 4539 scaled بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب
IMG 4540 scaled بدء أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي جبل بدرو بمدينة حلب
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