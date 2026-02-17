تدشين مشروع إنارة شوارع مدينة عفرين في ريف حلب ضمن حملة “حلب ست الكل”

احتفالات أهالي حي القابون الدمشقي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
إشهار الجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
مراسل سانا: قوى الأمن الداخلي وقوى UNIT A1 تستعد لدخول حي الأشرفية في مدينة حلب
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
وصول نازحين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب إلى منطقة عفرين جراء انتهاكات تنظيم قسد
