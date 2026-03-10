مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق

قائمة الصور 1/4
أهالي الشام يتوافدون إلى ساحة الأمويين بدمشق للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن
من احتفالات أهالي حمص عقب التصويت بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”
افتتاح مدارس الدانا وبابيلا في معرة النعمان بحضور وزير الزراعة ومحافظ إدلب
انشقاق 7 عناصر من قسد على جبهة دير حافر بعد نشر هيئة العمليات الجيش العربي بيان الانشقاق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك