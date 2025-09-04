مزاد علني على سيارات النظام البائد دعماً لصندوق التنمية السوري

إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
تحديات كثيرة يواجهها عناصر الدفاع المدني أثناء عملهم على إخماد الحرائق في ريف اللاذقية
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
مديرية التراخيص في المديرية العامة للشؤون الصحفية تستقبل أكثر من 50 طلبًا لترخيص الوسائل الإعلامية
سوق الحميدية الأثري بدمشق.. مقصد الزوار من داخل سوريا وخارجها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى