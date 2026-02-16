جلسة لوزير التنمية الإدارية مع مديري المديريات حول مسار التحول الإداري

برنامج تدريبي تخصصي لجراحة الشبكية بمركز النور الصحي في بابسقا بريف إدلب
الجهات الحكومية السورية في بيلدكس تعرض مشاريعها في إعادة الإعمار وتعزيز البنى التحتية
سفراء الأردن وأبخازيا وليبيا يطلعون على المهن التراثية والإبداعية في حاضنة دمر الحرفية بدمشق
اللجنة المركزية لاستجابة حلب تجهز قافلة مساعدات لتوزيعها على الأهالي في حيي بني زيد والأشرفية
محافظ إدلب يختتم حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
