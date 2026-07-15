سوريا تشارك بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك

نيويورك-سانا

شارك اليوم الأربعاء، وفد وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة مدير التعاون الدولي قتيبة قاديش في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوفد التزام سوريا بمسار التعافي وإعادة الإعمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وعلى هامش المنتدى، نظّمت البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة فعالية بعنوان “تعافي سوريا.. دور العالم في بناء الاستقرار واستكشاف الفرص”، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات دولية وخبراء، لبحث تعزيز الشراكات الدولية ودعم مشاريع التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار.