انطلاق معرض «آفاق رقمية» في حمص بمشاركة أكثر من 20 شركة وجهة أكاديمية

حمص-سانا

انطلقت اليوم الأحد في فندق سفير بحمص فعاليات معرض «آفاق رقمية»، الذي ينظمه فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ويستمر ثلاثة أيام.



ويشارك في المعرض أكثر من 20 شركة وجهة أكاديمية متخصصة في البرمجيات، والحلول الرقمية، وتقنيات المعلومات، والبنية التحتية، والكابلات الضوئية، إلى جانب مشاريع طلابية من الجامعات وشركة مشاركة من المملكة العربية السعودية.



وأكد مدير الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات في الوزارة شحادة إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يسهم في تطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات من خلال تعزيز التشبيك بين الشركات والجهات الأكاديمية، لافتاً إلى أن كثيراً من المشاريع الناجحة في الشركات الناشئة تعتمد على أفكار وإبداعات الطلبة، الأمر الذي يتطلب تحفيزهم وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مشاريعهم.



وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة الأجندة الوطنية للشركات الناشئة برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى منصة إلكترونية لترخيص الشركات الناشئة تتيح الحصول على الترخيص بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعات ورقية.



وبين أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير البنية التحتية الرقمية، وأن دخول مشغل الاتصالات “زين” إلى السوق السورية يتضمن اتفاقيات تخصص جزءاً منها لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز نمو هذا القطاع، مؤكداً أن المعارض والمبادرات المتخصصة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والاطلاع على الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى حلول عملية.



بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت، أن أهمية المعرض تكمن في إشراك القطاع الرقمي في مدينة حمص وإبراز دوره في مجالات البرمجيات، والشبكات، والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن عملية التطوير الرقمي تتطلب أدواراً متكاملة في مختلف المحافظات، سواء في تقديم الخدمات أو التكامل مع الجهود الوطنية.



ولفت حتاحت إلى أن المعرض كشف عن وجود شركات تقنية عريقة وأخرى ناشئة في حمص، ما يعكس حيوية القطاع الرقمي في المحافظة، موضحاً أن القطاع الخاص يمثل المزود الرئيسي للحلول الرقمية والبنية التحتية، في حين يضطلع القطاع الحكومي بأدوار متعددة، تبدأ بالتشريع ووضع الأطر التنظيمية، مروراً بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى كونه الشريك والعميل الأكبر للقطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.



من جانبه، بين رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص المهندس عبد الرزاق الويس، أن المعرض يجمع خبراء ومبتكرين وشركات رائدة في مجال تقانة المعلومات، ويستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية، بما يتيح تبادل الخبرات وإقامة شراكات تسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر تطوراً.



وأوضح الويس أن المعرض يضم أكثر من 20 شركة تتنوع اختصاصاتها بين البرمجيات، والحلول التقنية، والأجهزة والمعدات، إلى جانب مشاركة جهات أكاديمية، من بينها جامعة حمص التي تعرض عدداً من مشاريع الطلبة الهادفة إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة.



ويشكل المعرض منصة للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والشركات العاملة في قطاع المعلوماتية والاتصالات، بما يدعم تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ويعزز جهود التحول الرقمي وريادة الأعمال في سوريا.